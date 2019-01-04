04 Января 2019
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Политика За рубежом

В бундестаге предупредили о "спаде" в отношениях с РФ

Отношения Москвы и Берлина в новом году останутся сложными, заявил уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с РФ в правительстве ФРГ Дирк Визе.

"В сфере гражданского общества будет интенсивный обмен, — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные в интервью Pfaelzischer Merkur. — В июле пройдёт Петербургский диалог, и год науки и высшего образования предоставляет много возможностей".

При этом Визе отметил, что политика Москвы "может быть непредсказуемой", и поэтому следует ожидать в этом году "спада в отношениях с Россией".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций в связи с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей. Месяцем позже она заявила о намерении немецкой стороны продлить санкции против Москвы из-за ситуации в Азовском море.

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В бундестаге предупредили о "спаде" в отношениях с РФ

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Теги: Германия, ФРГ, РФ, Дирк Визе



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