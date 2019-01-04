Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

04 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

Как сообщает ТАСС, Абэ выразил надежду на свой приезд в Россию во второй половине января, однако не уточнил дату визита.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые японская сторона продолжает считать своими "северными территориями".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче Японии Курильских островов "не может быть и речи".

Владимир Путин, Синдзо Абэ(2018)|Фото: http://www.kremlin.ru

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Синдзо Абэ, Япония, Россия, Курилы, Курильские острова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.01.2019 13:05 Мск В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии
Ранее 01.01.2019 15:00 Мск Японский премьер заговорил о переселении Россиян при передаче Курил

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 134

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети