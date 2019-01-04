Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

Как сообщает ТАСС, Абэ выразил надежду на свой приезд в Россию во второй половине января, однако не уточнил дату визита.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые японская сторона продолжает считать своими "северными территориями".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче Японии Курильских островов "не может быть и речи".