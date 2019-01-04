Тень Ватикана? Лидер украинских униатов предложил лидеру "православных" раскольников объединиться

Лидер украинских униатов (греко-католиков) Святослав Шевчук обратился к лидеру "единой православной церкви" украинских раскольников Сергею Думенко (Епифанию) с предложением объединиться. Текст обращения приводится на сайте униатской церкви.

Шевчук предлагает Думенко создать "патриархат объединенной киевской церкви" ради будущего "украинского независимого европейского государства". При этом он приврал, что униаты тоже приняли крещение от князя Владимира.

Отметим, что униаты являются плодом Брестской унии 1596 года, когда на землях нынешней Западной и Центральной Украины, входивших в состав Речи Посполитой, православных насильно окатоличивали. Униаты являются католиками восточного обряда и признают своим главой римского папу. То есть, в терминах недавно принятого на Украине закона, имеют руководящий центр за границей.

Примечательно, что Шевчук упомянул, что, "хотя еще сегодня мы не находимся в полном евхаристическом общении, однако призваны совместно преодолевать препятствия, стоящие на пути к единству". От этого, по его словам, зависит "будущее Церкви". Так как с точки зрения католиков переход в православие (даже раскол) невозможен, то "православным" раскольникам намекают на переход в католицизм через унию. На это указывает и то, что церковь упомянута в единственном числе, а значит, в перспективе речь идет о поглощении раскольников Ватиканом.

Украинское издание "Страна" предполагает, что через униатов действует Ватикан, который планирует расширить свое влияние на Украину, обещая вести ее в Европу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Шевчук сразу же поддержал новосозданную "единую церковь" раскольников и выразил уверенность, что они вместе идут к единству в "украинском свободном, независимом европейском государстве". Думенко же намекнул, что раскольники постепенно перейдут на григорианский календарь, принятый в католицизме. Хотя униаты, подстраиваясь под православных, до сих пор живут юлианским календарем, это во многом перестанет быть актуальным в случае поглощения ими "единой православной церкви" раскольников.