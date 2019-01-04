Ряд населённых пунктов и регионов Крыма остались без света из-за непогоды

Ночью с 3 на 4 января из-за непогоды оказался обесточен ряд населённых пунктов Крыма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУП "Крымэнерго".

Причиной повреждений стали, в частности, сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололёдно-изморозевые отложения, а также гололедица. Наиболее всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Также зафиксированы нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского и Симферопольского районов.

Так, без электроснабжения на данный момент остаются 19 населённых пунктов, и ещё восемь обесточены частично.

Как отметили в пресс-службе "Крымэнерго", в период зимних каникул энергетики работают в режиме повышенной готовности. Так, на данный момент в аварийно-восстановительных работах задействовано 56 специалистов в составе 14 бригад и 14 единиц техники.