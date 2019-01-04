Арестованный в Москве "американский шпион" оказался британским подданным

Арестованный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании, сообщили СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, гражданин США был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам Уилон заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Вчера суд принял решение об аресте обвиняемого.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Times, сотрудники посольства Вашингтона в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.

По словам представителя МИД Великобритании, "сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному" после получении просьбы об оказании помощи.