Арестованный в Москве "американский шпион" оказался британским подданным

04 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

Арестованный в Москве "американский шпион" оказался британским подданным

Арестованный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании, сообщили СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, гражданин США был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам Уилон заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Вчера суд принял решение об аресте обвиняемого.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Times, сотрудники посольства Вашингтона в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.

По словам представителя МИД Великобритании, "сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному" после получении просьбы об оказании помощи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арестованный в Москве "американский шпион" оказался британским подданным

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пол Уилан, шпион, шпионаж, США, Великобритания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.01.2019 20:29 Мск Пойманный в Москве с поличным американский шпион арестован
Ранее 01.01.2019 21:50 Мск Задержанный в Москве американский шпион приезжал на свадьбу
Ранее 31.12.2018 12:19 Мск В Москве задержали американского шпиона

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 134

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети