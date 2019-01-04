Госдолг США увеличился во время президентства Трампа

Госдолг США увеличился более чем на $2 трлн с приходом Дональда Трампа на пост президента страны, согласно данным американского Минфина.

Как сообщает телеканал CNN, размер долга составил почти $22 трлн.

Отмечается, что ускоренные темпы роста отметились впоследствии финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс США и администрация президента Барака Обамы одобрила стимулирующее финансирование для поддержания экономики на плаву.

В начале срока Трампа, как отмечает телеканал, госдолг начал выравниваться, однако снова подскочил в прошлом году из-за вступившего в силу в конце 2017 года снижения налогов и падения доходов Минфина.

Издание также напоминает, что действующий глава Белого дома, баллотируясь на пост, обещал "избавление" от национального долга, а также сделать Штаты бездолговыми "в течение восьми лет".