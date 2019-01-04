Госдолг США увеличился во время президентства Трампа

04 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика За рубежом

Госдолг США увеличился во время президентства Трампа

Госдолг США увеличился более чем на $2 трлн с приходом Дональда Трампа на пост президента страны, согласно данным американского Минфина.

Как сообщает телеканал CNN, размер долга составил почти $22 трлн.

Отмечается, что ускоренные темпы роста отметились впоследствии финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс США и администрация президента Барака Обамы одобрила стимулирующее финансирование для поддержания экономики на плаву.

В начале срока Трампа, как отмечает телеканал, госдолг начал выравниваться, однако снова подскочил в прошлом году из-за вступившего в силу в конце 2017 года снижения налогов и падения доходов Минфина.

Издание также напоминает, что действующий глава Белого дома, баллотируясь на пост, обещал "избавление" от национального долга, а также сделать Штаты бездолговыми "в течение восьми лет".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдолг США увеличился во время президентства Трампа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, Дональд Трамп, госдолг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 134

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети