Спасённого из-под завалов магнитогорского младенца прооперировали

Младенца, спасённого из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске, прооперировали. Об этом сообщается в телеграм-канале здравоохранения Челябинской области "Минздравствуйте".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома по улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона. В числе прочих, удалось спасти 10-месячного ребёнка, которого спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

По информации "Минздравствуйте", состояние маленького пациента московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии "успешно прооперировали", и его состояние "остаётся стабильным".

"Состояние стабильно тяжёлое", — говорится в сообщении.