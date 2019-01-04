04 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Помпео: США выводят войска из Сирии

Вашингтон начал вывод войск из Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

При этом, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Newsmax, он не назвал сроков вывода.

"Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с "Исламским государством" (ИГ; запрещённая в РФ террористическая организация), продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке, — передаёт агентство слова американского госсекретаря. — Кампания противодействия Ирану продолжается. Мы сделаем всё это".

Помпео также отметил, что Вашингтон добьётся того, чтобы "турки не перебили курдов" после вывода войск из арабской страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ и планах по выводу войск из Сирии. При этом он отметил, что это не означает прекращения существования коалиции.

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Помпео: США выводят войска из Сирии

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Теги: США, Майк Помпео, Сирия



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