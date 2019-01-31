Арашуков-старший не признал свою вину в суде и отправился в СИЗО

Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, пишет РИА "Новости".

Арашуков не признал вину в мошенничестве и заявил о своей невиновности.

Как сообщало Накануне.RU, Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей.

Напомним, во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - сына Рауля Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.