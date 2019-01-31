Российский Су-27 жестко отогнал американский истребитель F-15 от правительственного борта

В сети пользователи активно обсуждают видеоролик, на котором российский самолет Су-27 мастерски и быстро отогнал американский F-15 от правительственного борта РФ.

Российский самолет резко и быстро подлетел к натовскому истребителю, и "отодвинул" его влево.

Пользователи всемирной паутины хвалят российских пилотов.

"Нечего делать возле наших правительственных самолетов". - пишет пользователь Сергей.

"Так им и надо - НАТО пошли вон", - написала Алена.