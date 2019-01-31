31 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Сысерти нетрезвый сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода

В Сысерти нетрезвый сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, он скрылся с места ДТП, но затем был задержан. 

"В результате розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать предполагаемого виновника ДТП, к большому сожалению, им оказался сотрудник ДПС, находившийся в очередном отпуске. Экспертиза показала, что он был в нетрезвом состоянии, подозреваемый сейчас арестован и находится под стражей", - сказал Горелых.

Предполагаемый виновник ДТП признался в содеянном. В отношении него началась служебная проверка. Как подчеркнул представитель полиции Среднего Урала, в случае, если вина сотрудника ДПС будет доказана, в отношении всех руководителей подозреваемого будут приняты жесткие меры.

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В Сысерти нетрезвый сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода

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Теги: Сысерть, ДПС, Валерий Горелых, Свердловская область



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