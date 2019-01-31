Житель Сургута осужден на 8 лет за убийство конкурента по бизнесу

Житель Сургута осужден на 8 лет за убийство конкурента, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Преступление осужденный совершил в январе 2014 года. Его конкурент по бизнесу выехал на своей машине из дома и не вернулся. Тело 37-летнего предпринимателя обнаружили только летом того же года в реке Обь на расстоянии 2 километров от поселка Белый Яр Сургутского района.

В декабре 2017 года мужчина был задержан по подозрению в убийстве. По данным следствия, подсудимый выехал с потерпевшим за город для выяснения отношений по поводу сложившегося конфликта, связанного с ведением бизнеса. "В ходе разговора подсудимый избил потерпевшего, привел его в бессознательное состояние, сковал его руки наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин, после чего столкнул потерпевшего в незамерзающую полынью реки, где в дальнейшем и было обнаружено тело", - говорится в сообщении ведомства.

"Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подсудимый признан виновным в убийстве и угоне транспортного средства и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 тысяч рублей", - добавили в СКР.