Шоумен Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Шоумен Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Президентский рейтинг на Украине неожиданно возглавил шоумен Владимир Зеленский, который опередил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Таковы данные январского опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные на ее сайте.
Читайте также:

Зеленского поддерживают 19% из числа определившихся, Тимошенко - 18%, нынешнего президента Петра Порошенко - 15%, Юрия Бойко - 10%. Зеленский также имеет самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7% избирателей, если их кандидаты не будут участвовать. Характерно, что 45% опрошенных считают, что президентом должен стать новый человек, даже без опыта государственного управления.

При этом 23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко, 16% - Порошенко и только 10% - что Зеленский.

Лидером антирейтинга с большим отрывом является Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. Здесь большое преимущество перед всеми имеет Зеленский: за него ни за что не проголосуют только 7%, в то время как за Тимошенко - 31%, за Бойко - 25%. Если во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко, то Зеленского поддержат 29%, а Тимошенко - 24%. Погрешность опроса составляет 1%.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шоумен Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 476

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети