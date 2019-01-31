Шоумен Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Президентский рейтинг на Украине неожиданно возглавил шоумен Владимир Зеленский, который опередил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Таковы данные январского опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные на ее сайте.

Зеленского поддерживают 19% из числа определившихся, Тимошенко - 18%, нынешнего президента Петра Порошенко - 15%, Юрия Бойко - 10%. Зеленский также имеет самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7% избирателей, если их кандидаты не будут участвовать. Характерно, что 45% опрошенных считают, что президентом должен стать новый человек, даже без опыта государственного управления.

При этом 23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко, 16% - Порошенко и только 10% - что Зеленский.

Лидером антирейтинга с большим отрывом является Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. Здесь большое преимущество перед всеми имеет Зеленский: за него ни за что не проголосуют только 7%, в то время как за Тимошенко - 31%, за Бойко - 25%. Если во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко, то Зеленского поддержат 29%, а Тимошенко - 24%. Погрешность опроса составляет 1%.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.