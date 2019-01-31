Глацких заявила, что Путин поддержал ее после скандала на фоне ее высказываний

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких рассказала, что президент РФ Владимир Путин поддержал ее после скандала на фоне ее высказываний о том, что "государство ничего не должно молодежи и вообще не просило никого рожать". Об этом она заявила в интервью изданию "Комсомольская правда".

На вопрос, кто из известных людей поддержал ее после "публичного осуждения" ее позиции, бывшая свердловская чиновница ответила, что, прежде всего, это был президент РФ. Причем, по ее словам, глава государства, выразил поддержку Глацких дважды. "Первый раз – когда Владимир Владимирович отвечал на вопрос корреспондента "Комсомольской правды" на большой ежегодной пресс-конференции. Президент там термин "ляпнуть" использовал и до того я не слышала у него такого слова", - сказала она. Глацких считает, что таким образом Путин охарактеризовал "не фатальные, но все же ошибки чиновников".

Экс-глава свердловского департамента также уверена, что президент поддержал и содержательную часть ее позиции. "В ходе форума "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, обращаясь тоже к детям-лидерам и к талантливым детям, призвал их не надеяться на чью-либо помощь в строительстве собственной жизни, и что помочь им может только личная инициатива и напряженная работа над собой", - заявила Глацких.

Также бывшая чиновница убеждена, что ее поддержал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который отметил, "что если чиновник неудачно выразил свои мысли – это не основание для травли". В защиту Глацких, с ее слов, также высказались ряд медиадеятелей и "все спортивное сообщество".

В интервью бывшая глава департамента молодежной политики также рассказала о своей реакции на пародии в ее адрес и о решении уйти с должности.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Ей пришлось покинуть свой пост.