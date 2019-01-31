Минприроды проведет проверку Росгеологии по поручению вице-премьера Гордеева

Деятельность Росгеологии проверит Минприроды. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает "Интерфакс".

Как отметил министр, проверка будет проводиться по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.

"В ближайшее время проверка министерства природных ресурсов будет сделана, такое поручение мы сегодня имеем от курирующего вице-премьера Гордеева. То, что (глава "Росгеологии") Панов поручил выговор - это правда, то что его заместитель Горринг уволен - тоже правда", - сказал Кобылкин.

Как сообщало Накануне.RU, в Росгеологии ранее провели проверку видеозаписи, на которой запечатлен уже бывший замглавы холдинга, откровенничающий с партнерами по компьютерной игре. В ведомстве заявили, что не нашли фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации.

Ранее, напомним, об увольнении Руслана Горринга заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, однако в Росгеологии посчитали, что министр не может увольнять сотрудников холдинга, и уволили его сами. Сам бывший чиновник объявил, что отбывает работать в Африку.