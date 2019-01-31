Глава района Зауралья, где сгорели шестеро детей, написал заявление об отставке

Глава Юргамышского района Игорь Касатов лишился своей должности после двух смертельных пожаров, в которых погибли шестеро детей и одна женщина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, Касатов 31 января написал заявление по собственному желанию.

Сейчас его обязанности будет исполнять Анатолий Чесноков, бывший первый зам.

Напомним, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Также возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим. Глава Курганской области Вадим Шумков поручил всем руководителям районов региона лично организовать подомовые обходы с целью предупреждения подобных трагедий.