Бывший глава управы Басманного района Москвы избран мэром Махачкалы

Экс-глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев избран новым мэром Махачкалы, передает "Интерфакс".

Кандидатуру Дадаева поддержали 39 из 41 депутата. Глава районного собрания Кировского района Махачкалы Эльмира Абеева получила голоса двух народных избранников. Еще один кандидат на пост мэра первый заместитель главы Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов объявил, что не будет участвовать в выборах.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, экс-глава Махачкалы Муса Мусаев ранее приговорен к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий. Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов в ноябре прошлого года задержан в своем кабинете после обысков.