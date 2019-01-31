31 Января 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинской области в 2018 году по "Чистой воде" построили более 40 водоснабжающих объектов

За 2018 год в Челябинской области в рамках госпрограммы "Чистая вода" в 18 муниципалитетах региона реализовали проекты на общую сумму в 310 млн рублей.

Качественную воду получили жители сел и деревень, где водопровода никогда не было. В пример привели Ашинский район, где в поселке Кропачево люди пользовались водой из простых скважин. Теперь вода будет проходить специальную систему очистки.

"Объект полностью готов к эксплуатации и прошел пуско-наладочные испытания. Уже весной все 5 тыс. жителей Кропачево будут обеспечены доочищенной водой", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Южного Урала.

Также в рамках госпрограммы реконструировали магистральный водопровод длиной 44 км из поселка Сосновка в Еманжелинск. Замена изношенных участков водовода теперь позволяет избежать потерь воды при транспортировке и не допустить вторичного загрязнения воды.

Сейчас деньги направлены на выполнение следующих работ:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Челябинске, Нязепетровске, Пласте, поселке Кулевчи, селе Александровка, селе Варна Варненского района, поселках Иркускан и Жукатау Саткинского района, поселке Трубный Сосновского района, селе Филимоново Чебаркульского района, а также в Верхнеуральском и Еманжелинском районах,

- строительство и капитальный ремонт сетей канализации в Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Сатке, Бакале, селе Миасское Красноармейского района, селе Фершампенуаз Нагайбакского района, поселке Магнитка Кусинского района.

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В Челябинской области в 2018 году по "Чистой воде" построили более 40 водоснабжающих объектов

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Теги: Чистая вода, программа, вода, Челябинск, объекты, финансирование, канализация



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