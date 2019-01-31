В Златоусте полиция провела обыски в коммунальном МУПе

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области провели оперативно-розыскные мероприятия в МУП "Коммунальные сети" Златоуста. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

"По результатам оперативных действий правоохранительными органами были запрошены и изъяты некоторые документы", - отметили в мэрии.

Полицейских интересовало расходование денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, а также бюджетных денежных средств, полученных предприятием в качестве субсидий.