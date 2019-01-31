31 Января 2019
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Обе палаты Конгресса США поддержали "закон Родченкова" об уголовном наказании за допинг

Накануне Сенат и Палата представителей США поддержали антидопинговый закон, названный "законом Родченкова" (в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), экс-главы российской антидопинговой лаборатории).

Закон предполагает штраф до 1 млн долларов или тюремное заключение сроком на 10 лет за участие в допинговых схемах в международном спорте. Действие закона будет распространяться в том числе на первенства планеты по разным видам спорта и на Олимпийские игры, пишет Матч ТВ. Также данный акт предполагает, что спортсмены и иные лица, ставшие жертвой допингового мошенничества, смогут рассчитывать на возмещение убытков.

По логике документа, пишет издание sport24.ru, закон призван в первую очередь защищать спортсменов США. Таким образом, любой международный старт, в котором принимает участие американец, может стать предметом судебного разбирательства за океаном. Между тем, многие отечественные СМИ уже окрестили закон "антироссийским", а его принятие - следующим шагом давления на страну на международной арене. Да и присвоенное имя Родченкова скандальному закону - тоже не случайно.

"Без мужества доктора Родченкова мы так никогда и не узнали бы о повсеместном мошенничестве со стороны России в отношении допинга. Сейчас он скрывается, поскольку опасается, что русские головорезы однажды могут прийти за ним", - сказал сегодня сенатор США Роджер Уикер.

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Обе палаты Конгресса США поддержали "закон Родченкова" об уголовном наказании за допинг

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Теги: закон Родченкова, уголовное наказание, допинг



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