31 Января 2019
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Общество За рубежом

Анджелина Джоли и Брэд Питт воссоединились

Анджелина Джоли (43) и Брэд Питт (55) воссоединились. Впервые за последние два с половиной года (с начала их бракоразводного процесса) папарацци удалось снять пару не просто в одном помещении, но и за разговором.

Издание WHO опубликовало фото Анджелины и Брэда, сделанное в офисе адвокатской конторы в Беверли Хиллс. Лица у парочки не сказать, что счастливые, но, по крайней мере, диалог они поддерживают и с кулаками друг на друга не кидаются. По данным издания, у адвокатов бывшие супруги провели три часа.  

С самого начала процесса Джоли и Питт наняли частного судью и, таким образом, засекретили свой развод от прессы и публики. Впрочем, периодически утечки случаются. По слухам, главным предметом спора являются опекунские права: актриса добивается единоличной опеки над шестью детьми, а Брэд хочет воспитывать их совместно. Пока что суд скорее на его стороне: Анджелину принуждают допускать свидания детей с отцом, хотя она не в восторге от этого.

На развод Джоли подала после двух лет официального брака и десяти лет жизни в гражданском браке. Это случилось после инцидента на борту частного самолета: Питт устроил скандал, выпив лишнего. Позже в интервью он признался, что его семью разрушил его же алкоголизм. Суд обязал актера посещать курсы реабилитации для зависимых.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт воссоединились

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Теги: анджелина джоли, брэд питт, бракоразводный процесс



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