31 Января 2019
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Возраст повысили, стаж сократили: при начислении пенсий перестали учитывать уход за детьми и службу в армии

Поправки к правилу начисления трудового стажа, вступившие в силу с 1 января этого года, привели к тому, что граждане стали испытывать сложности с получением пенсии по старости. О новых нормах стало известно из письма химкинского отделения ПФР, в котором разъясняются новации.
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Согласно этим поправкам, судя по опубликованному документу из управления ПФР по городу Химки, периоды ухода за детьми до 1,5 лет, ухода за нетрудоспособными гражданами, получения пособия по безработице, службы в армии не засчитываются для назначения пенсии. Сейчас мужчинам, имеющим трудовой стаж в 42 года, и женщинам в 37 лет, пенсия по старости может назначаться на два года раньше общеустановленного возраста, но не раньше 55 и 60 лет соответственно.

И уже стало известно о первых предположительных случаях отказа в назначении такой пенсии. Жительница города Химки Елена должна была выйти на пенсию в этой году, однако столкнулась с необходимостью дополнительной оценки своих прав. В частности, ей необходимо предоставить оригиналы свидетельств о рождении детей и справки из центра занятости (на случай если были периоды получения пособия по безработице).

письмо в пенсионный фонд(2019)|Фото: Лена Миро

Письмо опубликовала в телеграм-канале писатель, блогер Лена Миро. "По новым законам, вступившим в силу с 1 января 2019г., Елена имеет право выйти на пенсию в этом году. По новому закону ей прибавили полгода. В декабре Елена ходила на предварительное собеседование в ПФР. Там выяснилось, что на пенсию она уйдет вовремя, так как ее стажа в 37 лет достаточно для того, чтобы уйти на пенсию ровно в 55 лет. А сегодня Елена принесла письмо из ПФР, где черным по белому написано, что служба в армии и декретный отпуск в трудовой стаж не входят", - сказано в обращении, поступившем к Миро.

Остаётся неясным, имеют ли поправки обратную силу и распространяются ли на всех, выходящих на пенсию, или же только на тех, чей трудовой стаж только начинается в этом году.

Накануне.RU направило запрос в Пенсионный фонд России, но на момент публикации ответ ещё не поступил.

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Возраст повысили, стаж сократили: при начислении пенсий перестали учитывать уход за детьми и службу в армии

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Теги: Пенсия, ПФР, пенсионный фонд



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