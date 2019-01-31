Возраст повысили, стаж сократили: при начислении пенсий перестали учитывать уход за детьми и службу в армии

Поправки к правилу начисления трудового стажа, вступившие в силу с 1 января этого года, привели к тому, что граждане стали испытывать сложности с получением пенсии по старости. О новых нормах стало известно из письма химкинского отделения ПФР, в котором разъясняются новации.

Согласно этим поправкам, судя по опубликованному документу из управления ПФР по городу Химки, периоды ухода за детьми до 1,5 лет, ухода за нетрудоспособными гражданами, получения пособия по безработице, службы в армии не засчитываются для назначения пенсии. Сейчас мужчинам, имеющим трудовой стаж в 42 года, и женщинам в 37 лет, пенсия по старости может назначаться на два года раньше общеустановленного возраста, но не раньше 55 и 60 лет соответственно.

И уже стало известно о первых предположительных случаях отказа в назначении такой пенсии. Жительница города Химки Елена должна была выйти на пенсию в этой году, однако столкнулась с необходимостью дополнительной оценки своих прав. В частности, ей необходимо предоставить оригиналы свидетельств о рождении детей и справки из центра занятости (на случай если были периоды получения пособия по безработице).

Письмо опубликовала в телеграм-канале писатель, блогер Лена Миро. "По новым законам, вступившим в силу с 1 января 2019г., Елена имеет право выйти на пенсию в этом году. По новому закону ей прибавили полгода. В декабре Елена ходила на предварительное собеседование в ПФР. Там выяснилось, что на пенсию она уйдет вовремя, так как ее стажа в 37 лет достаточно для того, чтобы уйти на пенсию ровно в 55 лет. А сегодня Елена принесла письмо из ПФР, где черным по белому написано, что служба в армии и декретный отпуск в трудовой стаж не входят", - сказано в обращении, поступившем к Миро.

Остаётся неясным, имеют ли поправки обратную силу и распространяются ли на всех, выходящих на пенсию, или же только на тех, чей трудовой стаж только начинается в этом году.

Накануне.RU направило запрос в Пенсионный фонд России, но на момент публикации ответ ещё не поступил.