31 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Сургутянн получил срок за убийство коллеги: избил, связал его по рукам и ногам, сбросил в Обь

54-летнего бизнесмена из Сургута наказали за убийство конкурента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Летом 2014 г. в Оби вблизи Белого Яра нашли труп 37-летнего предпринимателя, который полгода считался пропавшим без вести – 31 января он уехал с работы, но до дома так и не добрался. Через несколько дней после таинственного исчезновения машину сургутянина нашли на одной из улиц города.

В 2017 г. следователи смогли докопаться до личности преступника, задержать его и собрать доказательства вины. Как оказалось, вечером 31 января 2014 г. два бизнесмена отправились за город, чтобы обсудить проблемы ведения бизнеса. Один из них избил второго до потери сознания, связал ему руки, ноги, привязал к телу жертвы две батареи от снегоуплотнительных машин и сбросил мужчину в незамерзающую полынью, где тело впоследствии и нашли. Машину убитого преступник отогнал в один из дворов Сургута.

Суд приговор бизнесмена к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 80 тыс. руб.

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Сургутянн получил срок за убийство коллеги: избил, связал его по рукам и ногам, сбросил в Обь

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Теги: убийство бизнесмена, полынья, избиение



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