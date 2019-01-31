В Москве назначили нового директора департамента региональной безопасности

В Москве назначен новый руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Соответствующий указ о назначении Владимира Регнацкого на эту должность подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Назначить Регнацкого Владимира Владимировича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале столичного правительства.

Прежний руководитель департамента Владимир Черников скончался на 55-м году жизни 27 января. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В мэрии он отвечал в том числе за согласование митингов и акций.