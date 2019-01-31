"Ядерная доктрина США устарела и представляет опасность" Конгрессмены пытаются лишить Трампа права первого ядерного удара

В Конгресс США внесён законопроект, лишающий Соединённые Штаты право на нанесение первого ядерного удара в ходе военных конфликтов. По мнению авторов законопроекта нынешняя ядерная стратегия страны является не только устаревшей, но и опасной. Новый законопроект призван снизить количество возможных ошибок, и поможет Соединённым Штатам "сохранить моральное и дипломатическое лидерство в мире".

Как передаёт ТАСС, закон внесён демократами и скорее всего, будет одобрен в контролируемой представителями этой партии палате представителей, но может провалиться в Сенате, где доминируют республиканцы.

Попытка демократов заставить США ограничиваться лишь концепцией ядерного сдерживания происходит на фоне разногласий среди стран "ядерного клуба". 30 января на встрече России, Китая, США, Великобритании и Франции страны не смогли выступить с общим заявлением, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал углубление дефицита доверия между государствами – обладателями ядерного оружия.