31 Января 2019
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Политика За рубежом

"Ядерная доктрина США устарела и представляет опасность" Конгрессмены пытаются лишить Трампа права первого ядерного удара

В Конгресс США внесён законопроект, лишающий Соединённые Штаты право на нанесение первого ядерного удара в ходе военных конфликтов. По мнению авторов законопроекта нынешняя ядерная стратегия страны является не только устаревшей, но и опасной. Новый законопроект призван снизить количество возможных ошибок, и поможет Соединённым Штатам "сохранить моральное и дипломатическое лидерство в мире".

Как передаёт ТАСС, закон внесён демократами и скорее всего, будет одобрен в контролируемой представителями этой партии палате представителей, но может провалиться в Сенате, где доминируют республиканцы.

Попытка демократов заставить США ограничиваться лишь концепцией ядерного сдерживания происходит на фоне разногласий среди стран "ядерного клуба". 30 января на встрече России, Китая, США, Великобритании и Франции страны не смогли выступить с общим заявлением, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал углубление дефицита доверия между государствами – обладателями ядерного оружия.

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"Ядерная доктрина США устарела и представляет опасность" Конгрессмены пытаются лишить Трампа права первого ядерного удара

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Теги: США, ядерное оружие, Конгресс, законопроект



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