Жители Тюмени и Тобольска раньше других увидят фильм "Тобол"

Жители Тюмени и Тобольска раньше остальных россиян смогут увидеть историческую драму "Тобол", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

На большой экран фильм, снятый по роману уральского писателя Алексея Иванова выйдет 21 февраля. Однако в Тюмени и в Тобольске показы кинокартины пройдут уже 17 февраля. Тюменцы смогут оценить фильм в кинотеатре "Киномакс", тоболяки - в кинотеатре "Апельсинема".

Напомним, история повествует о временах освоения Сибири, о военном противостоянии с восточными соседями, племенами джунгар, и, конечно, о любви. По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

Участие в съемках приняли звезды российского кино, а также актеры из Тюменской области.