31 Января 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Жители Тюмени и Тобольска раньше других увидят фильм "Тобол"

Жители Тюмени и Тобольска раньше остальных россиян смогут увидеть историческую драму "Тобол", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

На большой экран фильм, снятый по роману уральского писателя Алексея Иванова выйдет 21 февраля. Однако в Тюмени и в Тобольске показы кинокартины пройдут уже 17 февраля. Тюменцы смогут оценить фильм в кинотеатре "Киномакс", тоболяки - в кинотеатре "Апельсинема".

Напомним, история повествует о временах освоения Сибири, о военном противостоянии с восточными соседями, племенами джунгар, и, конечно, о любви. По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

Участие в съемках приняли звезды российского кино, а также актеры из Тюменской области.

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Жители Тюмени и Тобольска раньше других увидят фильм "Тобол"

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Теги: фильм Тобол, премьера, показ, Алексей Иванов



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Ранее 24.01.2019 07:40 Мск Фильм "Тобол" об освоении Сибири по роману уральского писателя Алексея Иванова выходит в кино

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