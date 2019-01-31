31 Января 2019
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В Салехарде подскочили цены на бензин

Средние цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России за неделю с 21 по 28 января не изменились. Однако в 14 центрах субъектов наблюдался рост, наиболее значительный - на АЗС Салехарда, передает корреспондент Накануне.RU.

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За последнюю неделю на 0,1% увеличились цены лишь на бензин марки Аи-98, сообщил Росстат. В остальном цены на заправках не повышались, изменения носили точечный характер. Больше всего бензин подорожал в Салехарде – на 2,4%. Литр бензина в столице Ямала стоит 42,93 руб., средняя цена дизельного топлива - 48,76 руб.

С начала года цены на АЗС повысились на 0,6-0,9%. Причиной индексации стал рост ставки НДС в начале года на 2%.

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В Салехарде подскочили цены на бензин

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Теги: цены на бензин, Росстат, АЗС, топливо



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