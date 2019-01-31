31 Января 2019
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Общество Челябинская область

Информацию о состоянии воздуха в Челябинске будут размещать в интернете

Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил выкладывать в интернет информацию о состоянии атмосферного воздуха в Челябинске.

Такое поручение он дал региональному Министерству экологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Замглавы Челябинской области Сергей Сушков отметил, что в декабре прошлого года в областном центре было установлено два стационарных поста мониторинга воздуха, их запустят в работу уже в скором времени.

"Информация с постов мониторинга качества атмосферного воздуха должна стать доступной для горожан. Необходимо обеспечить размещение сведений о состоянии воздуха в Челябинске, получаемого с постов мониторинга воздуха, в сети интернет", - сказал Дубровский.

Место для постов выбирали исходя из розы ветров и заселенности районов города. Очень часто происходит так, что вредные выбросы идут на жилые дома, а мониторинг позволит координировать усилия по регулированию выбросов и знать ситуацию во всех районах Челябинска.

Сейчас Минэкологии Южного Урала совместно с Челябинским гидрометцентром, Росприроднадзором создадут обширную систему мониторинга. Ее цель - обеспечение эффективного контроля за состоянием и качеством атмосферного воздуха в городе.

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Информацию о состоянии воздуха в Челябинске будут размещать в интернете

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Теги: воздух, атмосфера, состояние, экология, загрязнение, НМУ, Челябинск, Борис Дубровский



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