31 Января 2019
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Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

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Анастасия Волочкова рассказала, как Рауф Арашуков пытался затащить ее в номер отеля

Танцовщица Анастасия Волочкова (43) призналась, что подозреваемый в убийствах сенатор Рауф Арашуков (32) домогался ее. Это происходило несколько раз: впервые – в Карачаево-Черкесии около 10 лет назад, а в последний раз – всего около двух месяцев назад.
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В интервью "Московскому комсомольцу" артистка рассказала: "Это было примерно в начале декабря в лобби дорогого отеля в Барвихе. Сейчас мне кажется, что он тогда уже понимал, что у него рыльце в пуху, поэтому суетился и пытался прикрыться именами известных людей, в том числе моим. Он пригласил меня на беседу по поводу очередных предложений спонсорской помощи для проведения моих концертов. В конце концов разговор опять стал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля. К счастью, на улице в машине меня ждал любимый человек, который вовремя пришел на помощь. Он популярно объяснил Рауфу, что так с женщинами порядочные люди, а уж тем более нормальные кавказские мужчины, так себя не ведут. Тогда он угомонился".

Волочкова, кстати, является народной артисткой Карачаево-Черкесии.

К слову, буквально накануне Анастасия намекала надомогательства со стороны краснодарского бизнесмена. С ее слов, ситуация была похожая: гастроли в провинции, знаки внимания со стороны богача, нарушение "финансовых обязательств" (под этим Волочкова подразумевает, что ее благотворительный концерт не был оплачен спонсором-богачом), фигурирует в рассказах и баня, к которой танцовщица питает настоящую страсть.

ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ñ Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/volochkova_art

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Анастасия Волочкова рассказала, как Рауф Арашуков пытался затащить ее в номер отеля

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Теги: анастасия волочкова, рауф арашуков, сексуальные домогательства



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