Депутат Госдумы от ХМАО проведёт в Нижневартовске личный приём

Депутат Госдумы от Югры Александр Сидоров прибыл в Нижневартовск, чтобы обсудить проблемы жилищно-коммунального хозяйства, а также встретиться с общественностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В первой половине дня он встретился с председателем гордумы Максимом Клецем и и.о. главы города, директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов Татьяной Шиловой. Одна из поднятых тем во время разговора – работа системы ЖКХ в период морозов. В связи с сильным похолоданием с 30 января по 6 февраля в столице Самотлора введён режим повышенной готовности. Главная задача – обеспечить безопасность людей.

Также в планах Сидорова – посещение РЦ "Возрождение", где он пообщается с членами общественных организаций "Красная звезда" и "Инвалиды Чернобыля". Политик также проведёт приём граждан по личным вопросам в депутатском центре