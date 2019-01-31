31 Января 2019
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Общество Челябинская область

Депутаты ЗСО одобрили "Стратегию 2035" Челябинской области

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили стратегию социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Стратегия 2035 нацелена на формировании в регионе "человекоориентированной экономики", и включает развитие кадровой составляющей, сферы образования, системы здравоохранения, социального обслуживания населения, условий жизнедеятельности старшего поколения и доступной всем жителям региона среды рекреации.

По итогам реализации Стратегии 2035 область должна войти в число 10 ведущих российских регионов по индексу человеческого развития, а продолжительность жизни должна достигнуть 81 года.

Напомним, работа над документом по поручению губернатора Бориса Дубровского началась в 2017 году. В мае 2018 года проект стратегии прошел общественное обсуждение с населением Челябинской области. Кроме того, в проект документа были внесены правки, касающиеся реализации нового майского указа Владимира Путина на территории Южного Урала.

"Акценты расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть", – подчеркнул тогда губернатор Южного Урала Борис Дубровский.

Документ разработан в трех вариантах – инерционном, базовом и целевом. Целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 6% в год, рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; увеличение продолжительности жизни 80 лет. На ее реализацию потребуется 7,5 трлн руб.

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Депутаты ЗСО одобрили "Стратегию 2035" Челябинской области

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Теги: Стратегия 2035, Борис Дубровский, ЗСО,



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