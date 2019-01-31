10-летие поместного собора: "Патриарх Кирилл подошел к опасной черте"

Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном десятилетию Поместного собора Русской православной церкви (РПЦ) и патриаршей интронизации. Празднования будут проходить несколько дней, сейчас Кирилл встречается с делегациями поместных православных церквей, которых из-за "раскола" на Украине будет меньше (по словам Путина, "раскол" - это не имеющий к вере проект).

Зато за эти десять лет увеличилось число новых больших храмов, красивых монастырей, увеличилось и количество духовенства, расширились церковные бюджеты, РПЦ получала в свое распоряжение исторические памятники, музеи, что нравилось далеко не всем. Впервые в истории глава Русской церкви встретился с папой римским, в 2016 году Кирилл попытался наладить диалог с Католической церковью за что часть верующих обвиняет его в экуменизме, а раскол на Украине, по их мнению - это расплата за предательское подписание экуменических документов.

В это десятилетие РПЦ начала широко праздновать даты, связанные с Николаем II, чего ранее патриархи избегали, но так и не пришла церковь к согласию по вопросу царских останков. Патриарх Кирилл даже прилетел на частном самолете в Екатеринбург, чтобы пройти Крестным ходом с паломниками, правда, единение с народом было условным - Кирилла окружало плотное кольцо охраны.

Оценить это десятилетие в истории Русской православной церкви можно будет только через много лет, считает диакон Андрей Кураев.

"У наших патриархов есть традиция - они в среднем правят по 20 лет, из которых первые десять лет это время более-менее активной работы, а затем десятилетие старения и увядания, время "временщиков", которые приходят и от имени стареющего патриарха управляют церковью. Так было с Алексием I, так было с Пименом, так было с Алексием II. Сейчас опасная черта, когда патриарх Кирилл входит во второе десятилетие, и дай бог, чтобы он оставался таким активным и живым, каким он был первое десятилетие своего правления".

Отец Андрей Кураев вспоминает, какой РПЦ подходила к концу правления Алексия II, что ожидание от нового патриарха были очень большими, церковь нуждалась в обновлении, внутренней модернизации, говорит Кураев: "Нужно было обратиться к людям, к молодежи, отказаться от бесконечного строительства, от сбора денег, просто повернуться к людям лицом, улыбнуться, перестать все вокруг проклинать, быть с людьми вместе".

Диакон объясняет, что это было необходимо, прежде всего, для того, чтобы вытащить Россию из демографической ямы, найти общий язык с молодежью. И оставалась надежда, что митрополит Кирилл сможет все изменить. Эксперт вспоминает, как Кирилл принимал у себя в Даниловом монастыре русских рокеров, того же Константина Кинчева, Юрия Шевчука, он отмечает, какие интересные разговоры велись. К сердцам молодежи путь шел через открытость и некоторую простоту в общении.

"Но вот затем началось какое-то жуткое "бронзовение". Во-первых, он стал уходить от нормальных открытых интервью, принимать только угодных журналистов, вопросы у которых уже расписаны и только комплиментарно. На так называемых встречах с молодежью тоже все вопросы заранее согласованы. Ну и дальше – вертикаль власти, то есть патриарх сделал ставку на укрепление своей власти в церкви, власти епископата, а не на пробуждение народных сил, пробуждение этой активности", – считает диакон.

И плюс к этому, отмечает эксперт, имидж патриарха Кирилла оказался очень сильно подпорчен скандалами, которые его сопровождают: нескрываемое, демонстрируемое стяжательство и апология этого стяжательства.

"Все эти часы Breguet, яхты и так далее. Читаю старый журнал Московской патриархии, сообщение – патриарх Алексей I прибыл на отдых в город Сочи и с вокзала отбыл на свою дачу. То есть еще тогда у патриарха всея Руси была своя дача в Сочи, тогда вопрос – где она? Почему Кирилл строит себе новую дачу в Геленджике, и строительство сопровождается страшными скандалами? Усталость уже у всех – и у чиновников, постоянное выспрашивание денег, не просто просьбы, а давление административным ресурсом. И вот поэтому я думаю, что результатом этого десятилетия будут не только построенные храмы, а будет это ощущение усталости, которое, как сжатая пружина, потом сработает. Надеюсь, при жизни патриарха Кирилла, чтобы он успел покаяться", – говорит Кураев.