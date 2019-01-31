31 Января 2019
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Президент поручил Минпросвещения следить за уровнем зарплат учителей в регионах

Президент РФ Владимир Путин нацелил главу Минпросвещения Ольгу Васильеву на мониторинг уровня зарплат учителей. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с министром, передает МИА "Россия сегодня".

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - призвал глава государства.

Васильева в свою очередь согласилась с тем, что это важная задача.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, в целом в ходе рабочей встречи обсуждались планы работы ведомства в рамках реализации национального проекта в сфере образования.

Напомним, ранее Минпросвещения предложило снизить нагрузку на школьных учителей.

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Президент поручил Минпросвещения следить за уровнем зарплат учителей в регионах

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Теги: Ольга Васильева, Владимир Путин, рабочая встреча



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