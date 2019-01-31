В России увеличился оборот наличных денег

В России увеличилась сумма наличных денег, находящихся в обращении. За год их объем вырос на 8,1% до 10,3 трлн руб., следует из материалов, опубликованных Центральным банком.

За год оборот наличных вырос на 775,2 млрд руб.

Напомним, российские власти обсуждали меры по ограничению оплаты наличными деньгами крупных покупок. Кроме того, платежная система Visa в целях роста доли безналичных платежей разрешила банкам - эмитентам платежных карт взимать комиссию за снятие наличных в собственных банкоматах.