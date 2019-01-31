Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя BBC в России

Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн".

О мерах, которые предпримут в отношении "Бритиш телевижн", в ведомстве пообещали сообщить позднее, передает РИА Новости.

10 января Роскомнадзор сообщил о проверке в отношении BBC на соответствие требованиям российского законодательства, в частности, соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ведомстве заявили о выявленных материалах, транслирующих "идеологические установки международных террористических организаций". Проводилась экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Вещателю в срок до 16 января необходимо было представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.