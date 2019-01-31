Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя BBC в России

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя BBC в России

Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн".

О мерах, которые предпримут в отношении "Бритиш телевижн", в ведомстве пообещали сообщить позднее, передает РИА Новости.

10 января Роскомнадзор сообщил о проверке в отношении BBC на соответствие требованиям российского законодательства, в частности, соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ведомстве заявили о выявленных материалах, транслирующих "идеологические установки международных террористических организаций". Проводилась экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Вещателю в срок до 16 января необходимо было представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя BBC в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роскомнадзор, BBC, Бритиш телевижн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 18:12 Мск Роскомнадзор проведет проверку в отношении BBC на соответствие российскому законодательству

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 468

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети