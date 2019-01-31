31 Января 2019
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Свердловского рабочего за пикет у здания Правительства оштрафовали на 10 тысяч рублей

Свердловского рабочего Рустама Корелина за пикет у здания Правительства РФ в Москве оштрафовали на 10 тыс. руб. Об этом Накануне.RU рассказала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова. Сегодня она лично присутствовала на заседании в Тверском районном суде.

Напомним, что Корелин приехал в столицу, чтобы провести ряд одиночных пикетов с протестом "против маленькой зарплаты в 25 тыс. руб.", "отсутствия на его очень вредном производстве льготных первых списков" и "отсутствия независимого профсоюза". Как сообщила Крылова, он трудится на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза на своем предприятии". После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

Но на этой неделе "Форэс" объявил о повышении зарплат. Теперь средний уровень заработной платы превысит 40 тыс.руб.

Рустам Корелин, рабочий, одиночный пикет(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

Добавим, что именно из-за суда депутат-коммунист не смогла посетить заседание городской думы в Асбесте. Сегодня ее коллеги должны были рассмотреть вопрос о лишении Крыловой мандата, но она утверждает, что такое решение продиктовано "указанием свыше". Факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире. Пока коммунистка находилась в столице, у резиденции губернатора Свердловской области прошёл одиночный пикет в ее поддержку.

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Свердловского рабочего за пикет у здания Правительства оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Теги: рабочий, пикет, Москва, Сухой Лог, штраф



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