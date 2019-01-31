Ни одно сообщение о "минировании" зданий в Перми, Березниках и Добрянке не подтвердилось

Окончена проверка сообщений о "минировании" зданий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Сообщения о том, что где-либо заложена взрывчатка, поступала из Березников, Добрянки и Перми. Ни одно из них не подтвердилось. Правоохранители ищут авторов посланий.

Сообщения, аналогичные тем, что приходили 29 января, поступили утром по электронной почте. По состоянию на 10.45, взрывных устройств нигде не нашли. Два дня назад людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья".