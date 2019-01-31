"Я узнал о нем от Кобылкина". Власти Южного Урала продолжат поддерживать социально ориентированный бизнес

Власти Южного Урала продолжают поддерживать социально ориентированный бизнес. Глава региона Борис Дубровский приехал в медицинский центр "Сакура" в Челябинске, где лечат детей с ДЦП. Сюда приезжают ребята со всей страны.

Дубровский отметил, что дал поручение расширить возможности государственной поддержки организациям, которые занимаются лечением и реабилитацией детей. По словам губернатора, ему об этом центре рассказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин будучи еще губернатором ЯНАО.

"Дмитрий Николаевич и сам посещал центр. Меня поразили те результаты, которых добиваются здесь. Сегодня в стране и в регионе выстроена система господдержки социально ориентированных НКО - в основном, эта поддержка идет через гранты. Но есть и социально ориентированный бизнес, как в случае с этим центром, он также нуждается в помощи. Она идет по линии программы господдержки малого и среднего предпринимательства", - сказал Дубровский.

В "Сакуре" берутся лечить всех детей - от одного года и до 18 лет. Помимо лечения ДЦП здесь еще занимаются лечением серьезных травм спинного мозга и генетическими заболеваниями.

Медцентр ранее уже получил областную субсидию, в том числе на приобретение оборудования и подготовку кадров. Стоит отметить, что в регионе создана уникальная для России система поддержки предпринимательства. По инициативе губернатора Бориса Дубровского в 2017 году образован Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области "Территория Бизнеса".