"Я узнал о нем от Кобылкина". Власти Южного Урала продолжат поддерживать социально ориентированный бизнес

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

"Я узнал о нем от Кобылкина". Власти Южного Урала продолжат поддерживать социально ориентированный бизнес

Власти Южного Урала продолжают поддерживать социально ориентированный бизнес. Глава региона Борис Дубровский приехал в медицинский центр "Сакура" в Челябинске, где лечат детей с ДЦП. Сюда приезжают ребята со всей страны.

Дубровский отметил, что дал поручение расширить возможности государственной поддержки организациям, которые занимаются лечением и реабилитацией детей. По словам губернатора, ему об этом центре рассказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин будучи еще губернатором ЯНАО.

"Дмитрий Николаевич и сам посещал центр. Меня поразили те результаты, которых добиваются здесь. Сегодня в стране и в регионе выстроена система господдержки социально ориентированных НКО - в основном, эта поддержка идет через гранты. Но есть и социально ориентированный бизнес, как в случае с этим центром, он также нуждается в помощи. Она идет по линии программы господдержки малого и среднего предпринимательства", - сказал Дубровский.

В "Сакуре" берутся лечить всех детей - от одного года и до 18 лет. Помимо лечения ДЦП здесь еще занимаются лечением серьезных травм спинного мозга и генетическими заболеваниями.

Медцентр ранее уже получил областную субсидию, в том числе на приобретение оборудования и подготовку кадров. Стоит отметить, что в регионе создана уникальная для России система поддержки предпринимательства. По инициативе губернатора Бориса Дубровского в 2017 году образован Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области "Территория Бизнеса".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Я узнал о нем от Кобылкина". Власти Южного Урала продолжат поддерживать социально ориентированный бизнес

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнес, социально ориентированный, льготы, Борис Дубровский, Челябинск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 468

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети