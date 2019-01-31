31 Января 2019
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Спорт В России За рубежом

Министерство спорта РФ утвердило исключение Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею

Министерство спорта РФ утвердило исключение Александра Зубкова из числа тренеров сборной страны по бобслею, сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года главу Федерации бобслея России "за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи". В числе прочего Зубков потерял право заниматься деятельностью, связанной с бобслеем.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Мосгорсуд встал на сторону экс-спортсмена в вопросе об установлении вины Зубкова в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014, решение о его признании олимпийским чемпионом Сочи на территории РФ вступило в силу. Эксперты заявляли, что решение Мосгорсуда по "делу Зубкова" может обернуться не совсем благоприятными последствиями для российского спорта: со стороны международных организаций могут последовать санкции, возможно, "очень жесткие".

22 января Зубков принял решение временно оставить пост президента Федерации бобслея России, чтобы сохранить за российскими бобслеистами и скелетонистами право выступать в международных соревнованиях. В данный момент временно исполняющей обязанности президента организации является Елена Аникина, нового президента планируется избрать 20 марта.

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Министерство спорта РФ утвердило исключение Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею

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Теги: Александр Зубков, Спортивный арбитражный суд, МОК, ОКР, ОИ-2014, медали, Министерство спорта РФ



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