31 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Мэрия Нефтеюганска, глава которого попал в больницу после задержания, не будет платить 1,8 миллиарда по иску Росприроднадзора

Суд отменил решение югорского Арбитража и разрешил мэрии Нефтеюганска не платить 1,8 млрд руб. за загрязнение земли под свалкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, в 2016 г. в ходе расследования окружное управление Росприроднадзора выяснило: в городе в районе трассы Нефтеюганск – Сургут есть земля под использование для рекультивации санкционированной свалки ТБО. Сотрудники определили содержание в ней загрязняющих веществ и выяснили, что участку нанесен вред. Цена ущерба – 1,8 млрд руб. Мэрия была против выставленного счета, однако сотрудники управления пошли в суд и выиграли процесс.

Расположенный в Омске восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение коллег из ХМАО и в иске отказал.

Напомним, на прошлой неделе Нефтеюганск сотрясли обыски в мэрии и задержание главы города Сергея Дегтярёва. Официальных комментариев на эту тему нет, тем временем город разделился на близких к мэрии защитников градоначальника и тех, кто пытается добиться его отставки. Сам мэр заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти.

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Мэрия Нефтеюганска, глава которого попал в больницу после задержания, не будет платить 1,8 миллиарда по иску Росприроднадзора

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Теги: Управление Росприроднадзора по ХМАО, администрация Нефтеюганска, иск, Арбитражный суд ХМАО



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Ранее 31.08.2018 10:41 Мск Росприроднадзор требует от мэрии Нефтеюганска 1,8 миллиарда за загрязнение земли под свалкой

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