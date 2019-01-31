Мэрия Нефтеюганска, глава которого попал в больницу после задержания, не будет платить 1,8 миллиарда по иску Росприроднадзора

Суд отменил решение югорского Арбитража и разрешил мэрии Нефтеюганска не платить 1,8 млрд руб. за загрязнение земли под свалкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2016 г. в ходе расследования окружное управление Росприроднадзора выяснило: в городе в районе трассы Нефтеюганск – Сургут есть земля под использование для рекультивации санкционированной свалки ТБО. Сотрудники определили содержание в ней загрязняющих веществ и выяснили, что участку нанесен вред. Цена ущерба – 1,8 млрд руб. Мэрия была против выставленного счета, однако сотрудники управления пошли в суд и выиграли процесс.

Расположенный в Омске восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение коллег из ХМАО и в иске отказал.

Напомним, на прошлой неделе Нефтеюганск сотрясли обыски в мэрии и задержание главы города Сергея Дегтярёва. Официальных комментариев на эту тему нет, тем временем город разделился на близких к мэрии защитников градоначальника и тех, кто пытается добиться его отставки. Сам мэр заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти.