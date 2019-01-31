Украинские власти официально присвоили раскольнической церкви имя УПЦ

На Украине официально зарегистрирована раскольническая церковь как новое юридическое лицо - "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений.

По существу название дублирует название канонической УПЦ. Вероятно, это сделано для запутывания верующих.

Накануне.RU подробно писало о том, что раскольникам имя канонической УПЦ нужно для своей единовременной регистрации и упрощения перевода общин в раскол. В этом случае достаточно просто захвата храмов и существования под ее именем как уже зарегистрированных общин. Многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко-Филарет заявил, что "надо искоренить название "Православная церковь Украины" (как записано в уставе от Фанара) и забрать название у УПЦ.

Таким образом, на Украине юридически возникла третья раскольническая организация, поскольку параллельно продолжают существовать киевский "патриархат" и "автокефальная церковь".