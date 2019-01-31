Яков Лузянин сохранил за собой пост главы Осинского района

Глава Осинского района Яков Лузянин переизбран на новый срок полномочий. Его кандидатуру поддержали 11 депутатов земского собрания, сообщает "Ъ-Прикамье".

Соперником Лузянина был его заместитель по территориальному и экономическому развитию Андрей Фотин. За него никто не проголосовал.

Как сообщало Накануне.RU, участниками конкурса стали четыре человека. Помимо действующего главы района и его зама на должность руководителя муниципалитета претендовали депутаты Осинской городской думы Максим Рожков и Михаил Алатырев. Однако конкурсная комиссия не допустила их до участия.

Отметим, что конкурс проходит уже второй раз. Первый конкурс был отменен из-за нарушений, допущенных при публикации положения. Заявку на него Яков Лузянин не подавал.