31 Января 2019
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В Воронеже пересмотрели время бесплатной парковки возле школ, детсадов и поликлиник

Депутаты Воронежской областной Думы приняли во втором окончательном чтении закон, регулирующий работу платных парковок в регионе. Документ увеличивает время бесплатного пользования парковками и вводит новые льготы.

В частности, после 10 февраля парковаться на территориях, прилегающих к объектам здравоохранения и образования, можно будет бесплатно в течение часа.

Кроме того, депутаты сократили оплачиваемое время на платных парковках с 8.00 до 19.00, сообщают "Вести.Воронеж".

Раньше бесплатно парковать машины могли только ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и многодетные семьи. Теперь в их число включили ветеранов боевых действий (из числа военнослужащих).

Бесплатной станет и парковка для владельцев экологичных электромобилей, машин почты, федеральной фельдъегерской связи и машин спецслужб, которые используются для устранения аварийных ситуаций.

Система запущена в Воронеже с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Действуют три вида абонементов: суточный – 400 руб., месячный – 4 тыс. 500 руб., годовой – 50 тыс. 200 руб. Предусмотрены бесплатные парковочные разрешения для инвалидов (и их законных представителей), участников Великой Отечественной войны и узников (и их законных представителей), а также льготные разрешения резидентам (1 тыс. 800 руб. в год).

Кроме того, реализована возможность применения поминутной тарификации.

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что автомобилисты, не оплачивающие парковку в центре Воронежа, делают это зря, все они получат штрафы.

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В Воронеже пересмотрели время бесплатной парковки возле школ, детсадов и поликлиник

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Теги: воронеж, парковки



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