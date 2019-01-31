31 Января 2019
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СКР и ФАС проверят законность передачи кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге под снос застройщику

Прокуратура Свердловской области направила в Следственный комитет материалы проверки по поводу передачи снесенного кинотеатра "Темп" на Уралмаше в Екатеринбурге в частную собственность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU
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"Уверен, возьмись кто из силовиков за ревизию "делишек" Александра Якоба (бывший сити-менеджер администрации Екатеринбурга - прим. ред.) и его команды, сможет рассчитывать на новые звания. Например, есть шероховатости с отчуждением здания бывшего кинотеатра "Темп", как отмечает областная прокуратура. Главное – подсказать направление поисков…", - пишет депутат.

Стоит напомнить, что здание бывшего кинотеатра "Темп" начали сносить в один день с екатеринбургской телебашней – 24 марта 2018 года. Кинотеатр является первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Он был построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма.

Согласно информации прокуратуры, между ЕМУП "Кинотеатр "Салют" и ЗАО "Жилой комплекс "Есенин" был заключен договор купли-продажи здания кинотеатра. А между администрацией города и ЗАО "Жилой комплекс "Есенин" – договор купли-продажи земельного участка под зданием "Темпа". Надзорное ведомство просит ФАУ и СК дать уголовно правовую оценку действиям мэрии, которая без торгов передала землю под кинотеатром застройщику. Прокуратура заподозрила чиновников городской администрации в нарушении закона "О защите конкуренции".

кинотеатр "Темп", снос(2018)|Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

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СКР и ФАС проверят законность передачи кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге под снос застройщику

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Теги: кинотеатр Темп, мэрия Екатеринбурга, передача земли, ЖК Есенин



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