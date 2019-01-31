Холода парализовали работу аэропортов Ноябрьска и Нового Уренгоя

В Ноябрьске и Новом Уренгое из-за холодов отменены несколько авиарейсов, сообщили Накануне.RU в аэрогаванях.

В Ноябрьске перенесены на завтра рейсы в Екатеринбург и обратно. Из Нового Уренгоя не улетят два самолёта: "Bombardier CRJ200" авиакомпании "Руслайн", который должен был отвезти пассажиров в Екатеринбург, а также "Embraer EMB-135BJ Legacy 600" перевозчика "Сириус аэро" рейсом в Кемерово.

Отметим, в Новом Уренгое сейчас минус 42, в Ноябрьске – минус 44.