31 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Холода парализовали работу аэропортов Ноябрьска и Нового Уренгоя

В Ноябрьске и Новом Уренгое из-за холодов отменены несколько авиарейсов, сообщили Накануне.RU в аэрогаванях.
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В Ноябрьске перенесены на завтра рейсы в Екатеринбург и обратно. Из Нового Уренгоя не улетят два самолёта: "Bombardier CRJ200" авиакомпании "Руслайн", который должен был отвезти пассажиров в Екатеринбург, а также "Embraer EMB-135BJ Legacy 600" перевозчика "Сириус аэро" рейсом в Кемерово.

Отметим, в Новом Уренгое сейчас минус 42, в Ноябрьске – минус 44.

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Холода парализовали работу аэропортов Ноябрьска и Нового Уренгоя

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Теги: аэропорт, Ноябрьск, Новый Уренгой



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