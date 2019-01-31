31 Января 2019
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Общество Северо-Западный ФО

СМИ: Алексей Миллер владеет квартирой размером с четверть "Газпром Арены"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой в Санкт-Петербурге, площадь которой составляет 1396 квадратных метров.

Издание Baza со ссылкой на выписку из реестра владельцев недвижимости утверждает, что на одном этаже с этой квартирой находятся еще две, площадью 186 и 401 квадратный метр, которые также принадлежат Миллеру.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры составляет 284 млн руб., рыночная - больше миллиарда.

Общая площадь квартир составляет примерно четверть футбольного поля на стадионе "Газпром Арена".

Напомним, ранее стало известно, что глава "Почты России" Николай Подгузов в ипотеку купил апартаменты в элитном комплексе Knightsbridge Private Park, рыночная стоимость которых может превышать 1 млрд руб.

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СМИ: Алексей Миллер владеет квартирой размером с четверть "Газпром Арены"

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Теги: Алексей Миллер, Газпром, квартира, жилье



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