СМИ: Алексей Миллер владеет квартирой размером с четверть "Газпром Арены"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой в Санкт-Петербурге, площадь которой составляет 1396 квадратных метров.

Издание Baza со ссылкой на выписку из реестра владельцев недвижимости утверждает, что на одном этаже с этой квартирой находятся еще две, площадью 186 и 401 квадратный метр, которые также принадлежат Миллеру.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры составляет 284 млн руб., рыночная - больше миллиарда.

Общая площадь квартир составляет примерно четверть футбольного поля на стадионе "Газпром Арена".

Напомним, ранее стало известно, что глава "Почты России" Николай Подгузов в ипотеку купил апартаменты в элитном комплексе Knightsbridge Private Park, рыночная стоимость которых может превышать 1 млрд руб.