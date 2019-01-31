На восстановление сгоревшего здания ИНИОН РАН понадобилось 7 млрд

Правительство России подготовило постановление о выделении почти 6,8 млрд рублей на восстановление здания Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Здание должно быть восстановлено по прежнему адресу на Нахимовском проспекте. Работы должны быть завершены к концу 2021 года.

Согласно постановлению, в предстоящие три года на это планируется выделить 6 млрд 754,1 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, 30 января 2015 года в Москве произошел пожар в ИНИОН РАН. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, в здании обрушилась кровля. По одной из версий, причиной стал поджог. Вместе с архивом ИНИОН сгорели документы НАТО за последние 18 лет.

Предполагалось, что строительство нового здания может начаться в третьем квартале 2017 года. Сообщалось, что коллективу ИНИОН был представлен проект.

В момент пожара институтом руководил Юрий Пивоваров, после происшествия он был отстранен от руководства, но с конца апреля 2015 года занимает должность научного руководителя и до сих пор находится под следствием по обвинению в халатности.