31 Января 2019
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Общество Челябинская область

Банк освободил от кредита семью, пострадавшую при обрушении подъезда в Магнитогорске

"АльфаБанк" освободил семью, пострадавшую при обрушении дома в Магнитогорске, от погашения кредита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

С просьбой списать долг семье в банк обратился губернатор Борис Дубровский. При обрушении подъезда погиб 42-летний мужчина, его жена и дочь выжили.

"В связи с трагическими событиями Борис Дубровский обратился к руководству банка с просьбой рассмотреть возможность погашения кредита. "АльфаБанк" поддержал предложение главы региона", - рассказали в пресс-службе.

Банк принял решение не предъявлять требования к пострадавшим по имеющимся обязательствам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Однако мнения жителей дома разделились, одни хотят переехать в новое жилье, другие – нет. Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что власти не будут насильно переселять жителей дома.

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Банк освободил от кредита семью, пострадавшую при обрушении подъезда в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, банк, кредит,



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