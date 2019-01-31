Куба следующая: Wall Street Journal рассказал о стратегии Вашингтона в Латинской Америке

Попытки отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются первым пунктом в плане администрации США по укреплению контроля над регионом и ослаблению в нем влияния РФ и Китая. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Источники издания заявляют, что следующая цель США - это Куба.

Как отмечается в публикации, Венесуэла и Куба в свете попыток изолировать их наращивают связи с Россией, Китаем и Ираном, что вызывает недовольство Вашингтона.

После Венесуэлы и Кубы официальные лица США обратят внимание на Никарагуа, передает ТАСС со ссылкой на газету.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность его действий. Американский лидер Дональд Трамп поздравил Гуаидо с "историческим вступлением в должность президента".

Ранее сообщалось, что венесуэльская оппозиция в случае своей победы выступит за пересмотр отношений с Россией, но намерена продолжить сотрудничество с КНР.

Пекин, в свою очередь, по-прежнему заявляет о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.