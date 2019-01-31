31 Января 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье наградили победителей регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

В пермском культурно-деловом центре наградили победителей V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Им вручили медали и дипломы, а также памятные подарки от спонсоров и партнеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Призерами чемпионата стали 149 человек, из них 59 заняли первое место в своих компетенциях. Из числа победителей будет сформирована региональная сборная, которая пройдет через отборочные соревнования в 14 регионах страны, а потом отправится в мае в Казань на Национальный чемпионат "Молодые профессионалы".

В торжественной обстановке с окончанием соревнований участников, финалистов, экспертов и наставников поздравила краевой министр образования Раиса Кассина. Она подчеркнула, что профессионализм - это то, что участники всегда смогут монетизировать, самый надежный личный капитал. Также министр отметила, что все больше ребят, хотят связать свою жизнь с определенной специальностью, поскольку видят перспективы.

"Именно люди со средним профессиональным образованием, а вовсе не "белые воротнички", составляют основу любой экономики и обеспечивают технологическое и промышленное развитие государства. И в Пермском крае спрос на таких специалистов будет только повышаться", - заявила министр.

Ворлдскиллс, молодые профессионалы(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Добавим, что сам чемпионат длился три дня его участниками стали почти 400 человек. Задания оценивали более 500 экспертов по 48 компетенциям - в прошлом году компетенций было 39. Впервые в этом году проходили соревнования по компетенции "Плотницкое дело. Навыки мудрых (50+)". Это новое направление чемпионатов по стандартам "Ворлдскиллс" для профессионалов старше 50 лет.

Для гостей чемпионата была разработана деловая программа, которая включала в себя мастер-классы, профессиональные пробы. Общее количество участников деловой программы достигло 1 тыс. человек.

Добавим также, что ранее глава региона Максим Решетников на встрече с руководством колледжей заявил, что учреждения среднего профессионального образования — важный канал привлечения активной и квалифицированной молодежи: семь из 10 студентов, приехавших учиться из других регионов, остаются работать в Пермском крае. Сам чемпионат губернатор назвал важным инструментом для вовлечения молодежи на рабочие специальности.

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В Прикамье наградили победителей регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

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Теги: Молодые профессионалы, WorldSkills Russia, Раиса Кассина, Максим Решетников



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